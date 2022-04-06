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Обстріл черги по гумдопомогу у Вугледарі: четверо загиблих

Наталя Дуляба

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Кількість мешканців Вугледара Донецької області, які загинули від обстрілу окупантів, стоячи у черзі по гуманітарну допомогу, зросла до чотирьох осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених», – написав він.

Також Павло Кириленко додав, що протягом дня 6 квітня двічі під обстріли росіян потрапила Очеретинська громада. Наразі відомо про одну загиблу людину, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення.

У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранення дістали 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки.

Нагадаємо, вранці 6 квітня російські військові з реактивної артилерії обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Вугледарі. В цей момент там перебували мирні мешканці.

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