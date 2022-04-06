На Львівщині оштрафували «лісоруба», а техніку конфіскували на потреби ЗСУ

У Стрию оштрафували місцевого мешканця, який проводив незаконну вирубку лісу, а його техніку було конфісковано на потреби захисників України. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У суді довели вину 23-річного місцевого мешканця у незаконній порубці дерев. Суд прийняв рішення накласти на порушника штраф у розмірі 17 тис грн.

Окрім цього, судом задоволено клопотання прокуратури про звернення речового доказу в дохід держави. Вантажний автомобіль та бензопила, вилучені у ході досудового розслідування, буде передано у користування Збройних Сил України.

Як відомо, у грудні 2021 року на території Тухлянського лісництва чоловік незаконно зрізав смереки та був виявлений працівниками поліції.

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