Міста України об'єднались для спільної заявки на конкурс «Молодіжна столиця Європи 2025»

Міста України об’єднались для подачі спільної заявки на конкурс «Молодіжна столиця Європи 2025». Ініціаторами створення такої заявки стала команда мережі молодіжних просторів ТВОРИ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Минулого року Львів виборов статус фіналіста конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2024» у Брюсселі. Зараз молодь усіх міст об’єдналась заради спільної перемоги.

«Ми планували розвивати молодіжні центри, об’єднуватися в громадські організації, навчатися, працювати, розважатися. Але зараз вся українська молодь живе на війні. День у день ми боремося за своє життя, за наше завтра, ми боремося за свої домівки та міста, тому ми вирішили об’єднати нашу програму. А зараз ми подаємо заявки з усіх міст України, бо, як бачите, у нас вже немає кордонів», – наголошують молоді українці у відео-заявці.

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