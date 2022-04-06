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Міста України об'єднались для спільної заявки на конкурс «Молодіжна столиця Європи 2025»

Андрій Котенський

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Міста України об’єднались для подачі спільної заявки на конкурс «Молодіжна столиця Європи 2025». Ініціаторами створення такої заявки стала команда мережі молодіжних просторів ТВОРИ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Минулого року Львів виборов статус фіналіста конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2024» у Брюсселі. Зараз молодь усіх міст об’єдналась заради спільної перемоги.

«Ми планували розвивати молодіжні центри, об’єднуватися в громадські організації, навчатися, працювати, розважатися. Але зараз вся українська молодь живе на війні. День у день ми боремося за своє життя, за наше завтра, ми боремося за свої домівки та міста, тому ми вирішили об’єднати нашу програму. А зараз ми подаємо заявки з усіх міст України, бо, як бачите, у нас вже немає кордонів», – наголошують молоді українці у відео-заявці.

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