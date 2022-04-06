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Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів, – голова області

Андрій Котенський

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Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією, але плани його вдалося трохи зламати. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише Українська правда.

«Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією», – повідомив Сергій Гайдай.

Водночас Гайдай додав, що Україна змогла «трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають».

Він пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що «мер тепер ніхто» і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

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