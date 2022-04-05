Зрадники з ОПЗЖ були корегувальниками вогню в Маріуполі

Колаборанти з ОПЗЖ у Маріуполі були корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру. Саме вони допомогли росіянам створити гуманітарну катастрофу в місті. Про це йдеться в Телеграм Маріупольської міської ради.

У міській раді стверджують, що отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ в Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та, фактично, корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.

«З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста…Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз, за даними мерії,» посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації». Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

У міськраді назвали імента зрадників:

Іващенко Костянтин Володимирович

Хаджинов Дмитро Михайлович

Хармишев Євген Олександрович

Сотнікова Наталя Анатоліївна

Карпенко Олена Василівна

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