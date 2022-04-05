Українські прикордонники вийшли на держкордон на Чернігівщині

Українські прикордонники вийшли на державний кордон України у Чернігівській області та підняли там державний прапор. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Північ».

«Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи», – йдеться в повідомленні.

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