У Жовкві на потреби ЗСУ конфіскували ще 170 тисяч застави

Близько 170 тис. грн застави спрямовано на потреби Збройних Сил України на Жовківщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Жовківським судом задоволено клопотання про звернення застави в дохід держави. Близько 170 тис грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.

Як відомо мова про кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування підозрюваному було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення майже 170 тис грн застави, яку він вніс. В подальшому, він порушив визначені обов’язки та перешкоджав слідству, а відтак заставу було конфісковано.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.