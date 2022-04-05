У Львові запрацював Музей науки та інновацій

У Львові на вулиці Січових Стрільців, 7 відкрили Музей науки та інновацій, який налічує близько 100 інтерактивних експонатів. Експозицію музею також поповнили експонатами з музею Малої академії наук України у Києві та Музею цікавої науки в Одесі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Через те, що Мала академія наук тимчасово призупинила відвідування інтерактивного простору в Києві через воєнні дії, до Львова передають такі експонати: магнітний міст, стіл із головоломками, дзеркальне письмо, хрестики-нулики у 3D, гра «Зав’яжи шнурок», «Єдине обличчя на двох», «Прозорий комп’ютер», «Стілець із цвяхами», квадратні колеса, магнітну рідку речовину, настінні оптичні ілюзії. Як повідомила команда Tech Startup School, яка займалася облаштуванням музею, частина експонатів з Києва попередньо мала бути передана в місто Маріуполь, але до завершення бойових дій вона тимчасово буде у Львові.

Tech Startup School також підготував частину власної експозиції: колиску Ньютона, міст да Вінчі, інтерактивну пісочницю, інтерактивну підлогу, що в комплекті налічує 100 ігор, торс людини, експозиції архітектурних об’єктів культурної спадщини Львова, виготовлених з фанери.

«Ми довго думали, чи доречно зараз відкривати цей музей, але зрозуміли, що наука й освіта завжди актуальні. Освіта – це та сила, яка допомагає нам перемагати у всьому, а особливо в тій ситуації, в якій зараз перебуває наша країна. Щиро дякую всім, хто долучився до цієї ініціативи. Ми будемо й надалі доповнювати експозицію музею, розвивати його, бо розуміємо, наскільки це цінно», – розповів директор Tech Startup School Назар Подольчак.

У час війни музей можна буде відвідувати безкоштовно, однак за попередньою реєстрацією.

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