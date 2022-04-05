У Львові поминають жертв війни

Сьогодні, 5 квітня, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбувається загальноміська акція «Світло пам’яті», якою вшанують невинно убієнних українців, що загинули від рук російських окупантів, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Львів’яни запалили сотні лампадок.

На площі лампадками викладено карту України, яку символічно запалять після молебню.

Також відбудеться панахида за участі представників усіх релігійних конфесій.

Фото: Вероніка Рой

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