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Російські військові мінують автомобілі цивільних

Андрій Котенський

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На Київщині від вибуху замінованої окупантами машини загинув житель Броварщини. Про це повідомила поліція Київської області на Facebook.

За даними правоохоронців, 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де виявив свою автівку. Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів у авто і поїхав додому.

На подвір’ї власної садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими.

«Звертаємось до громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території. Не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями. Радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтесь до них, огородіть територію та телефонуйте на спецлінію «102», – йдеться у повідомленні.

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