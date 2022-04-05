На Львівщині затримали грабіжника магазину

У Новому Роздолі на Львівщині чоловік пограбував магазин. Йому загрожує до десяти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівської області.

У понеділок, 4 квітня, близько 13:50 поліцейські отримали повідомлення про пограбування магазину в Новому Роздолі. Правоохоронці встановили особу злочинця по записах з камер відеоспостереження. Ним виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до десяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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