На Львівщині попрощалися із працівником ДСНС, який загинув на війні

В ході війни під час запеклих боїв з окупантами на території Донецької області, загинув надзвичайник із Львівщини Віктор Марков. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

Віктор Макаров взяв до рук зброю, аби захистити країну із перших днів вторгнення росії в Україну.

Чоловік 23 роки пропрацював ремонтником автомобільної техніки в Аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області.

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