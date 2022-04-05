Львівський органний зал запрошує полікувати душі музикою

Квітень – час, коли розумієш: життя переможе. Цього квітня в умовах війни Львівський будинок органної та камерної музики підготував для відвідувачів багато концертів, адже вважає, що мистецтво вічне, а музика – сильні ліки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Програма заходів:

7 квітня – Мистецтво війни. Nova Opera. Проект формації Nova Opera у співпраці з композитором Сергієм Вілкою та Sed Contra Ensemble.

8 квітня – Ukrainian Live: Українська музика для віолончелі. На сцені Львівського органного залу – легендарні виконавці Золтан Алмаші та Віктор Рекало.

13 та 22 квітня – Libera me. Два концерти з виключно органної музики українських композиторів. Привідкрити для себе світ української органної музики запрошує Львівський органний зал разом із солісткою Світланою Позднишевою.

17 квітня – Щетинський. Lacrimosa. Світова прем’єра – твір Олександра Щетинського, написаний у перші дні війни, в Києві, під час бомбардування рашистськими військами міста.

28 квітня – Українська камерна музика від Світлани Позднишевої та Адріана Боднара.

29 квітня – Ukrainian live. Музика молодих львівських композиторів.

Окрім того відбудеться чимало традиційних концертів за участі музикантів органного залу.

Більше інформації про концерти та квитки на них – на сайті Львівського органного залу.

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