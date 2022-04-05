Львів’ян кличуть на вечірню молитву за жертвами війни

Сьогодні, 5 квітня, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбудеться загальноміська акція «Світло пам’яті», якою вшанують невинно убієнних українців, що загинули від рук російських окупантів. Початок події – о 20:00. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Усі небайдужі запалять сотні лампадок, також відбудеться панахида за участі представників усіх релігійних конфесій.

Капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк зазначив, що молитва у ці тяжкі часи є особливим виявом присутності й духовного єднання.

«Сьогодні важливо в молитвах пам’ятати тих, над ким не був звершений чин християнського похорону, хто був закатований за те, що він українець. Головною метою цього заходу буде молитовно вшанувати всіх невинно убієнних жертв цієї жорстокої війни росії проти мирної України. Адже зараз так важливо бути з тими, хто страждає, бути поруч з тими родинами, які втратили своїх рідних, близьких, знайомих, з тими, хто сьогодні втратив своїх дітей, бути поруч з тими, хто опинився у справді безвихідній ситуації з однією валізою, у якій вмістилося все життя. Тому оця наша спільна молитва, яка буде звершена зі всіма християнськими конфесіями нашого міста, висловлює наше бажання бути поруч із невинно убієнними, загиблими, поруч з тими, хто втратив усе, своє життя. Пряме завдання – бути поруч», – наголосив о. Павло Дроздяк.

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