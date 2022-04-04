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Зеленський назвав статтю про знищення українців доказом для трибуналу

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський заявляє, що стаття на сайті державного російського агентства РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу. Про це Зеленський заявив у зверненні до парламенту Румунії, передає УП.

«Того ж дня, 3 квітня, коли світ жахнувся, побачивши тіла вбитих у Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції РИА Новости була опублікована стаття з обґрунтуванням геноциду українців. Її назва доволі красномовна: «Що Росія повинна зробити з Україною». І це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що в цій статті описується «чіткий і прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями, та й самих наших людей – тих, кого не вдасться зламати і підкорити». Також там сказано, що потрібно провести «де українізацію» і «деєвропеізацію» України.

«Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається», – наголосив президент.

Він підкреслив, що на сайті державної інформаційної агенції Росії в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції.

«Тобто я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист нашої держави, вони б зробили те, що зробили в Бучі, але на всій території України», – сказав президент.

Напередодні на головному прокремлівському пропагандистському сайті РИА Новости вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть «перевиховати» український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дана стаття є офіційним визнанням РФ закликів до масового вбивства українців і підпадає під юрисдикцію міжнародних судів.

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