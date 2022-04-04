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Українській армії дістанеться ще пів мільйона доларів, конфіскованих на кордоні

Наталя Дуляба

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На потреби Збройних Сил України перерахують ще понад пів мільйона доларів, які намагались нелегально вивезти через кордон. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Держбюро розслідувань.

У пункті пропуску «Орлівка» на Одещині прикордонники спільно з митниками затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно вивезти з України 542 тисячі доларів.

Незадекларовану готівку іноземець намагався провезти, сховавши під сидінням та у внутрішній обшивці свого авто. Всі кошти у нього вилучили і найближчим часом їх передадуть на потреби української армії.

Нагадаємо, це вже не вперше на українському кордоні виявляють осіб, що намагаються нелегально вивезти значні суми готівки та різні цінності. Все вилучене віддають на потреби ЗСУ.

Так, на кордоні з Польщею спіймали дипломата, який хотів підпільно перевезти майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів, понад 12 кг злотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також значну кількість цигарок.

Також нещодавно стало відомо, що на потреби української армії передадуть арештовані російські 650 тисяч євро.

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