Армії передали 1 мільйон доларів, вилучених у дипломата при спробі вивезення за кордон

Збройним Силам України передали 1 мільйон доларів, які правоохоронці вилучили в працівника одного з посольств країни ЄС під час перетину кордону. Про це йдеться на сторінці Держбюро розслідувань у Facebook.

28 лютого у пункт пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, прибув дипломатичний мікроавтобус. Під час огляду правоохоронці виявили майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів, понад 12 кг злотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також значну кількість цигарок.

«Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти», – наголошують у ДБР.

На підставі рішення суду у власність держави конфіскували готівку, ювелірні вироби та золото. Загалом йдеться орієнтовно про 1 мільйон доларів.

Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України (приховування товарів від митного контролю) та стягнув з нього 26,8 млн грн штрафу.

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