Учасники блокади торгівлі із окупантами заблокували польсько-німецький кордон

Учасники блокади вантажівок, які возять товари до Білорусі та Росії, заблокували міжнародну автостраду на кордоні Польщі із Німеччиною. Про це повідомила тренерка з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна, яка також бере участь у протесті.

«У ці хвилини учасники блокади фур заблокували польсько-німецький кордон. Це траса, яка заблокована для всіх! Серед мітингувальників громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великобританії й України. Це вимушений крок для того щоб привернути увагу Німеччини та Шольца , аби змусити Євросоюз заблокувати торгівлю з росією», – повідомила Ірина Земляна.

За словами журналісткки Ukraїner Наталки Паньченко, активісти перекрили трасу А2, що сполучає Німеччину та Польщу.

«Пане канцлер, припиніть фінансувати військові злочини РФ! Ми, громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії та України, вимагаємо від федерального уряду Німеччини повністю припинити торгівлю з Росією. Два тижні Олаф Шольц ігнорує наше попереднє звернення, тому ми почали з мирної блокади траси А2, що сполучає Польщу та Німеччину. Ми хочемо пробудити совість у німців! Бо російські військові в Україні вбивають жінок чоловіків та дітей. Більшість людей в Росії підтримують злочинний напад, а Німеччина продовжує мати справу з Росією. Підтримуючи російську економіку Німеччина спонсорує війну. Бомби, ракети і гранати – якими Росія вбиває мирних українців, купуються за кошти німецьких компаній в Росії», – йдеться у заклику мітингувальників до канцлера Німеччини.

Як відомо, раніше активісти протестували проти торгівлі з Росією на прикордонних переходах у Польщі та Литві та двічі зверталися до федерального канцлера Шольца, але безрезультатно. У той же час Уряди Польщі, Литви, Латвії та Естонії офіційно закликали Євросоюз заборонити перевезення товарів з ЄС до Білорусі та Росії.

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