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У ОХМАТДИТі дістали уламок снаряда з голови дитини

Андрій Котенський

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Лікарі дитячої лікарні ОХМАТДИТ дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. Дитина отримала поранення, коли в будинок її сім’ї у Миколаївській області поцілили російські військові, повідомляє міністрство охорони здоров’я на своїй сторінці у Facebook.

«29 березня лікарі відділення нейрохірургії найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит»‎ прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку», – йдеться у повідомленні

За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ «Охматдит» Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче – дитина б загинула.

Юна пацієнтка отримала поранення голови 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики провели першу операцію. Наприкінці березня дівчина з матір’ю змогли потрапити в «Охматдит».

У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла. Проте вона каже, що це пусте, головне – що її дитина жива. Зараз дівчинка одужує, у неї ще присутній головний біль, вона багато спить. Але дитина щаслива, що все позаду.

«МОЗ висловлює вдячність всім лікарям, фармацевтам та медичним працівникам в Україні, які попри надскладні умови, безсоння і загрозу життю продовжують працювати та рятують людей. Не знаючи страху та втоми, забувши про відпочинок – йдеться у повідомленні МОЗу.

Дякуємо вам за збереження життя!

Раніше повідомлялося, що Станом на ранок 4 квітня 2022 року внаслідок збройної агресії рф в Україні вже загинула 161 дитина, а ще 264 зазнали поранень.

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