Російські військові вбили вже 161 дитину в Україні

Станом на ранок 4 квітня 2022 року внаслідок збройної агресії рф в Україні вже загинула 161 дитина, а ще 264 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Донецькій – 78, Київській – 75, Харківській – 59, Чернігівській – 49, Миколаївський – 34, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

У суботу, 2 квітня, поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами м. Вугледар Донецької області.

У неділю, 3 квітня, внаслідок обстрілу м. Миколаєва поранено 11 осіб, одна з яких дитина.

Також 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харкова поранення отримали троє дітей.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.

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