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У Каховці військові рф викрали чотирьох активістів

Андрій Котенський

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У неділю, 3 квітня, під час мирного мітингу в Каховці військові РФ викрали щонайменше чотирьох людей, пише Українська правда.

Росіянами викрадено:

Юрія Гедзика, 1974 р.н.

Ігоря Бахура, 1983 р.н.;

Анатолія Качинського, 1985 р.н.

Олену Бубнову, 1990 р.н.

Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.

Крім того, 3 квітня під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию.

Раніше на Херсонщині російські військові викрали журналіста.

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