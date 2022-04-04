У Каховці військові рф викрали чотирьох активістів

У неділю, 3 квітня, під час мирного мітингу в Каховці військові РФ викрали щонайменше чотирьох людей, пише Українська правда.
Росіянами викрадено:
Юрія Гедзика, 1974 р.н.
Ігоря Бахура, 1983 р.н.;
Анатолія Качинського, 1985 р.н.
Олену Бубнову, 1990 р.н.
Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.
Крім того, 3 квітня під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию.
Раніше на Херсонщині російські військові викрали журналіста.
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Андрій Котенський