Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них чинили сильний психологічний тиск, а поголених налисо жінок ще й змушували роздягатися до гола. Про це все говорять наші військовослужбовці, яких днями вдалося повернути на Батьківщину.

1 квітня між Україною і росією пройшов обмін полоненими. Додому вдалося повернути 85 українських військових та одну цивільну особу. За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, всі визволені з полону українці вже у безпеці, вони відпочивають і проходять медичне обстеження.

Відомство поспілкувалось із військовими, які, незважаючи на пережите у російському полоні, готові якнайшвидше повернутися до строю і захищати рідну землю від окупантів. Львівський портал подає спогади деяких наших воїнів (для їхньої ж безпеки повних імен та приналежності до конкретних структур не вказуємо).

«Били прикладами, залякували і примушували дивитися росЗМІ»

Борис разом зі своїми побратимами воював у районі Миколаєва. Дивом залишився живий після масованих нальотів ворожої авіації та артобстрілів. Саме через перевагу ворога в повітрі бійці опинилися у полоні.

«Нас тримали в різних місцях: в полі, в ямі, в гаражі. З їжі – вода і один сухпай на добу на десять людей. Або взагалі нічого по кілька діб. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували», – пригадує він.

Коли Борис разом із іншими потрапили у військову частину в Сімферополі, їм запропонували перейти на бік окупантів. Також ворог примушував дивитися російське ТБ, на якому транслювали «захоплений» Миколаїв та суцільні «перемоги», мовляв, України «вже немає».

«Але я знаю, що таке російська пропаганда, тому не вірив жодному слову. І був впевнений: за нас боротимуться. Так і сталося», – не приховує радості Борис.

«Росіяни розважалися, спускаючи собак на полонених»

Військовослужбовця Владислава взяли в полон на острові Зміїний. Спочатку українські позиції обстрілювали кораблі рф, а згодом накрила авіація. Сили були нерівні.

Полонених українців на буксирі доправили до Севастополя. В кращих традиціях роспропаганди місцеві репортери наввипередки розповідали про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому. На автобусах красувалися написи «Город-герой Севастополь» і «Город-герой Одесса».

«Але замість «додому» нас спочатку літаком відправили в Курськ. Потім автозаками перевезли у невідомому напрямку. Деякий час жили у наметовому містечку при температурі -20°C. Багато хлопців відморозили кінцівки. Та найбільше запам’яталося СІЗО №2 у Старому Осколі. Ставлення було як до в’язнів-кримінальників. Примушували роздягатись-вдягатись, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку, щоб ми тікали від нього», – розповідає Владислав.

«На вигуки «слава расії!» я мовчала. У відповідь – тортури»

Анастасія – одна з 15 військовослужбовиць, яких вдалося визволити з російського полону. Її частину окупанти розстріляли артилерією і танками.

«В бункер, де перебувала чергова зміна, кілька разів влучив танк, – пригадує вона. – Коли курява розвіялась, в приміщення полетіли гранати. У нас вилучили зброю, амуніцію, бронежилети і мобільні телефони. Зв’язали руки, на очі надягли пов’язку».

Спочатку дівчина з побратимами потрапила до білорусі. Там військовик неслов’янської зовнішності погрожував їм розправою, мовляв, до ранку не доживуть. Паралельно з цим було чути, як у сусідніх приміщеннях допитують українських військовослужбовців-чоловіків. Згодом Анастасію та інших полонених переправили у СІЗО №3 десь під Брянськом.

«Тюремні наглядачі вишикували нас і намагалися зламати морально, – продовжує Анастасія. – Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя «слава рассії!», чекаючи, напевне, якоїсь відповіді на таке «вітання». На мовчанку з нашого боку тюремники відповідали тортурами».

У полоні всіх українських жінок постригли наголо. У присутності чоловіків, каже Анастасія, їх примушували повністю роздягатися і присідати, а в камері практично постійно допитували. Наостанок військовослужбовця додає: все ще не може усвідомити, що вона вдома, що вона – вільна.

«Окупанти сатаніли від української мови»

Вузол зв’язку, де проходить службу Олександра, оборонявся від натиску ворога всіма можливими засобами. Але окупанти активно застосовували важке озброєння, закидали бункер гранатами. Вона разом з іншими військовими дивом залишилися живі.

Олександра пригадує, що протягом всієї дороги до білорусі, а потім – в росію їх постійно обшукували. Прибуття в білорусь почалося з провокації: полонених зустріли репортери російського телебачення в супроводі військовослужбовця неслов’янської зовнішності.

«Їм дуже не сподобалося те, що ми говоримо українською мовою, вимагали перейти на російську, – веде далі Олександра. – Але я, наприклад, російською майже не володію, як і решта моїх колег. Це дуже розлютило репортерів».

В камері, де перебували жінки, було два ліжка й один матрац на сімох. І такі умові росіяни ще називали «зручностями», бо в обмін на них пропонували українкам розповісти на камеру про гарне ставлення з боку окупантів.

«Ми відмовилися», – відрізала Олександра.

Зазначимо, що обміном військовополоненими займається Національне інформаційне бюро (НІБ) через Центральне агентство розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста як нейтрального посередника.

Національне інформаційне бюро збирає й опрацьовує інформацію про полонених, поранених, загиблих, зниклих безвісти військових як з боку України, так і з боку окупаційних військ, а також збирає дані про українців, що постраждали внаслідок збройної агресії: утримуваних цивільних осіб, зниклих безвісти, примусово переміщених (депортованих).

Якщо ви шукаєте близьку людину, з якою втратили зв’язок під час російсько-української війни, звертайтеся:

На цілодобову Гарячу лінію НІБ за номерами: 1648 та +38 (044) 287-81-65;

На електронну пошту [email protected] ;

; сайт НІБ – nib.gov.ua , через спеціальну форму для запитів на інформацію щодо зниклих;

, через спеціальну для запитів на інформацію щодо зниклих; Telegram – @nib_uncp_bot;

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*Текст підготовлений за матеріалами Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Фото – Facebook Очільниці МінТОТ Ірини Верещук.