ОСТАННІ НОВИНИ

Спогади звільнених військових із російського полону

Наталя ДУЛЯБА

|

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них чинили сильний психологічний тиск, а поголених налисо жінок ще й змушували роздягатися до гола. Про це все говорять наші військовослужбовці, яких днями вдалося повернути на Батьківщину.

1 квітня між Україною і росією пройшов обмін полоненими. Додому вдалося повернути 85 українських військових та одну цивільну особу. За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, всі визволені з полону українці вже у безпеці, вони відпочивають і проходять медичне обстеження.

Відомство поспілкувалось із військовими, які, незважаючи на пережите у російському полоні, готові якнайшвидше повернутися до строю і захищати рідну землю від окупантів. Львівський портал подає спогади деяких наших воїнів (для їхньої ж безпеки повних імен та приналежності до конкретних структур не вказуємо).

«Били прикладами, залякували і примушували дивитися росЗМІ»

Борис разом зі своїми побратимами воював у районі Миколаєва. Дивом залишився живий після масованих нальотів ворожої авіації та артобстрілів. Саме через перевагу ворога в повітрі бійці опинилися у полоні.

«Нас тримали в різних місцях: в полі, в ямі, в гаражі. З їжі – вода і один сухпай на добу на десять людей. Або взагалі нічого по кілька діб. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували», – пригадує він.

Коли Борис разом із іншими потрапили у військову частину в Сімферополі, їм запропонували перейти на бік окупантів. Також ворог примушував дивитися російське ТБ, на якому транслювали «захоплений» Миколаїв та суцільні «перемоги», мовляв, України «вже немає».

«Але я знаю, що таке російська пропаганда, тому не вірив жодному слову. І був впевнений: за нас боротимуться. Так і сталося», – не приховує радості Борис.

«Росіяни розважалися, спускаючи собак на полонених»

Військовослужбовця Владислава взяли в полон на острові Зміїний. Спочатку українські позиції обстрілювали кораблі рф, а згодом накрила авіація. Сили були нерівні.

Полонених українців на буксирі доправили до Севастополя. В кращих традиціях роспропаганди місцеві репортери наввипередки розповідали про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому. На автобусах красувалися написи «Город-герой Севастополь» і «Город-герой Одесса».

«Але замість «додому» нас спочатку літаком відправили в Курськ. Потім автозаками перевезли у невідомому напрямку. Деякий час жили у наметовому містечку при температурі -20°C. Багато хлопців відморозили кінцівки. Та найбільше запам’яталося СІЗО №2 у Старому Осколі. Ставлення було як до в’язнів-кримінальників. Примушували роздягатись-вдягатись, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку, щоб ми тікали від нього», – розповідає Владислав.

«На вигуки «слава расії!» я мовчала. У відповідь – тортури»

Анастасія – одна з 15 військовослужбовиць, яких вдалося визволити з російського полону. Її частину окупанти розстріляли артилерією і танками.

«В бункер, де перебувала чергова зміна, кілька разів влучив танк, – пригадує вона. – Коли курява розвіялась, в приміщення полетіли гранати. У нас вилучили зброю, амуніцію, бронежилети і мобільні телефони. Зв’язали руки, на очі надягли пов’язку».

Спочатку дівчина з побратимами потрапила до білорусі. Там військовик неслов’янської зовнішності погрожував їм розправою, мовляв, до ранку не доживуть. Паралельно з цим було чути, як у сусідніх приміщеннях допитують українських військовослужбовців-чоловіків. Згодом Анастасію та інших полонених переправили у СІЗО №3 десь під Брянськом.

«Тюремні наглядачі вишикували нас і намагалися зламати морально, – продовжує Анастасія. – Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя «слава рассії!», чекаючи, напевне, якоїсь відповіді на таке «вітання». На мовчанку з нашого боку тюремники відповідали тортурами».

У полоні всіх українських жінок постригли наголо. У присутності чоловіків, каже Анастасія, їх примушували повністю роздягатися і присідати, а в камері практично постійно допитували. Наостанок військовослужбовця додає: все ще не може усвідомити, що вона вдома, що вона – вільна.

«Окупанти сатаніли від української мови»

Вузол зв’язку, де проходить службу Олександра, оборонявся від натиску ворога всіма можливими засобами. Але окупанти активно застосовували важке озброєння, закидали бункер гранатами. Вона разом з іншими військовими дивом залишилися живі.

Олександра пригадує, що протягом всієї дороги до білорусі, а потім – в росію їх постійно обшукували. Прибуття в білорусь почалося з провокації: полонених зустріли репортери російського телебачення в супроводі військовослужбовця неслов’янської зовнішності.

«Їм дуже не сподобалося те, що ми говоримо українською мовою, вимагали перейти на російську, – веде далі Олександра. – Але я, наприклад, російською майже не володію, як і решта моїх колег. Це дуже розлютило репортерів».

В камері, де перебували жінки, було два ліжка й один матрац на сімох. І такі умові росіяни ще називали «зручностями», бо в обмін на них пропонували українкам розповісти на камеру про гарне ставлення з боку окупантів.

«Ми відмовилися», – відрізала Олександра.

Зазначимо, що обміном військовополоненими займається Національне інформаційне бюро (НІБ) через Центральне агентство розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста як нейтрального посередника.

Національне інформаційне бюро збирає й опрацьовує інформацію про полонених, поранених, загиблих, зниклих безвісти військових як з боку України, так і з боку окупаційних військ, а також збирає дані про українців, що постраждали внаслідок збройної агресії: утримуваних цивільних осіб, зниклих безвісти, примусово переміщених (депортованих).

Якщо ви шукаєте близьку людину, з якою втратили зв’язок під час російсько-української війни, звертайтеся:

  • На цілодобову Гарячу лінію НІБ за номерами: 1648 та +38 (044) 287-81-65;
  • На електронну пошту [email protected];
  • сайт НІБ – nib.gov.ua, через спеціальну форму для запитів на інформацію щодо зниклих;
  • Telegram – @nib_uncp_bot;
  • сторінку у Facebook

*Текст підготовлений за матеріалами Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Фото – Facebook Очільниці МінТОТ Ірини Верещук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів