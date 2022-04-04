Ще низка компаній ввела санкції проти рф

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прилюднив ще низку міжнародних технологічних компаній, які ввели санкції проти росії. Про це Федоров повідомив у Телеграмі.

«Цифрова блокада рф триває. Розповідаю вам про санкції проти росії від міжнародних технологічних компаній», – заявив Федоров.

Wargaming залишає росію та білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у росії та білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming.

Wargaming – компанія яка розробляє і видає відеоігри на ринку free-to-play MMO. Відома розробкою World of Tanks. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

Американська компанія з ліцензування іноземних лікарів ECFMG відмовляє росіянам в отриманні сертифікатів.

Організація ECFMG заблокувала особисті кабінети тих росіян, які вже оплатили послуги та розпочали процес проходження сертифікації в американській ординатурі. Гроші в обліковому записі відображаються, однак скористатися ними не можна.

FANUC призупинив усі поставки до росії та білорусі. А також передасть 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу.

Hexagon призупинили експорт усіх ліцензій на апаратне та програмне забезпечення до росії. Для гуманітарної підтримки в Україні та надання притулку біженцям Hexagon пожертвував 500 000 євро.

Rockwell Automation зупинив продажі в росії Постачальник промислової автоматизації та інформаційних продуктів зі США — Rockwell Automation – призупинив діяльність у рф та республіці білорусь. Компанія також відмовилася від продажу свого ПЗ та території цих країн.

Компанія Salesforce – розробник однойменної CRM-систем – призупинила операції в росії. У заяві компанії зазначено, що прямого бізнесу на російському ринку вона не має, розірвання відносин із російськими користувачами відбувається через реселерів.

Федоров наголосив, що російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. рф чекає науково-інформаційна блокада. На території рф незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus.

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