росіяни замінували в Україні вже близько 80 тисяч км² території, – МВС

Військові рф, що вторгнулись в Україну, встигли замінувати вже близько 80 тисяч км² території. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча рф забруднювала українську землю останні вісім років поспіль. І якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очистки потребувало близько 16 тисяч км² Луганської та Донецької областей, то сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тисяч км² території України», – вказано у заяві МЗС, приуроченій Міжнародному дню просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні.

У відомстві наголошують, що російські окупанти невпинно продовжують сіяти на українській землі смерть і каліцтва. В той час, коли весь цивілізований світ відмовляється від протипіхотних мін та забороняє їх, рф збільшує масштаби їхнього застосування в Україні та навіть випробує протипіхотні міни нового зразка, зокрема ПОМ-3 («Медальйон») та інші.

російська федерація воює не лише з українськими Збройними Силами, але й з цивільним населенням України, грубо порушуючи закони та звичаї війни. російські військові масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінують продовольчі об’єкти, приватне житло і навіть трупи людей.

«Військові злочини російських окупантів спрямовуються навіть проти українських дітей. Загарбники свідомо мінують іграшки та блискучі предмети, на які можуть звернути увагу саме малюки. Так вони хочуть вбити наше майбутнє», – підкреслюють в МЗС.

У міністерстві закликали українців проявляти максимальну пильність, пам’ятаючи про мінну небезпеку, а світову спільноту – посилити підтримку України, щоб зупинити катастрофічне збільшення кількості жертв мін та вибухонебезпечних предметів у серці Європи.

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