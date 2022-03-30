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Окупанти мінують територію України «Медальйонами», які реагують на вібрацію кроків

Наталя Дуляба

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Російські окупанти мінують територію України новітніми мінами ПОМ-3 «Медальйон», що оснащені сейсмічними датчиками. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Використання ворогом мін ПОМ-3 «Медальйон» зафіксували у Харківській і Сумській областях. Це є новітні протипіхотні міни зі сейсмічним датчиком, які вироблять лише в Росії.

Міна ПОМ-3 оснащена спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

«Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам’яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає», – пояснюють у Генштабі.

Усіх, хто побачить таку міну, закликають у жодному разі не підходити близько, не підпускати інших осіб і негайно повідомити про знахідку поліцію або представників інших силових структур України.

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