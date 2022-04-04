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росія готується до «величезного прориву» на Луганщині, – голова ОВА

Ольга Денисяка

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На Луганщині щодня збільшується кількість російських обстрілів, окупанти накопичують війська та підтягують важку артилерію, зокрема «Гради». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає hromadske.

«Ми так розуміємо, що найближчим часом вони спробують зробити величезний прорив у напрямках Попасної, Сєвєродонецька, Рубіжного», – сказав Гайдай.

Він додав, що окупанти ще вчора, 3 квітня, намагалися зробити прорив у Рубіжному. Був важкий бій, унаслідок чого ворог втратив 3 танки і приблизно 70 людей особового складу.

Голова ОВА наголосив, що пріоритетом №1 є евакуація мешканців Луганщини: «Річ у тім, що російська фейкова армія «№1» узагалі воювати не може, але вона чудово може розстрілювати мирні міста. І ми вже побачили це на багатьох прикладах і відчуваємо це на своїх містах».

Гайдай зазначив, що влада щодня займається евакуацією місцевих. Зокрема сьогодні, 4 квітня, з Луганської області вивезли 1 тисячу людей.

«Усе безкоштовно, автобуси подаються своєчасно, патрульна поліція супроводжує людей, потяги чекають. Будь ласка, не чекайте, коли будуть бомбити вже ваші будинки», – закликав голова ОВА.

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