ОСТАННІ НОВИНИ

Палац Хоткевича запрошує на фільм «Білий птах з чорною ознакою»

Ольга Денисяка

|

Палац Хоткевича запрошує на показ українського кіно «Білий птах з чорною ознакою» від кіноклубу Lviv Film Commission. Подія – безкоштовна, однак потрібна попередня реєстрація. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори показу розповідають, що зарубіжні критики порівнювали фільм «Білий птах з чорною ознакою» з майстерно виписаною фрескою, у якій є багаті, барвисті національні строї, архітектура, музика, танець, живопис, різьблення, народні пісні й поезія.

«Він зітканий з історичної правди і творчої фантазії, з любові й болю за українців, які на рідній землі були позбавлені безжурно-щасливого життя. Фільм це показав на прикладі однієї буковинської сім’ї Дзвонарів», – йдеться в повідомленні.

Кінопоказ відбудеться 6 квітня о 18:30 у Палаці Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

Вхід на подію – безкоштовний. З собою треба мати документ, що посвідчує особу, а також необхідна попередня реєстрація за посиланням.

Довідково:

«Бі́лий птах з чорною ознакою» – український художній фільм режисера Юрія Іллєнка, який розповідає про трагічну історію сім’ї Леся Дзвонаря на Буковині. Троє старших синів – Петро, Орест і Георгій – разом з батьком грають в невеличкому оркестрі, ходять в батраки до «господарів» та кохають одну дівчину – Дану. Вже зараз гірськими селищами ходять чутки, що незабаром сюди дістанеться «совіцька» влада. З появою Рад зникають прикордонні стовбури, але починається війна, а з нею – розбрат поміж Дзвонарів і трагічні, нечувані зміни.

Події фільму охоплюють 1937 –  1947 роки. Знятий 1970 року на кіностудії імені Довженка.

Фільм займає 8-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, який складений згідно з результатами опитування представників національної та міжнародної кінокритичної спільноти Національним центром Олександра Довженка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів