Палац Хоткевича запрошує на фільм «Білий птах з чорною ознакою»

Палац Хоткевича запрошує на показ українського кіно «Білий птах з чорною ознакою» від кіноклубу Lviv Film Commission. Подія – безкоштовна, однак потрібна попередня реєстрація. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори показу розповідають, що зарубіжні критики порівнювали фільм «Білий птах з чорною ознакою» з майстерно виписаною фрескою, у якій є багаті, барвисті національні строї, архітектура, музика, танець, живопис, різьблення, народні пісні й поезія.

«Він зітканий з історичної правди і творчої фантазії, з любові й болю за українців, які на рідній землі були позбавлені безжурно-щасливого життя. Фільм це показав на прикладі однієї буковинської сім’ї Дзвонарів», – йдеться в повідомленні.

Кінопоказ відбудеться 6 квітня о 18:30 у Палаці Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

Вхід на подію – безкоштовний. З собою треба мати документ, що посвідчує особу, а також необхідна попередня реєстрація за посиланням.

Довідково:

«Бі́лий птах з чорною ознакою» – український художній фільм режисера Юрія Іллєнка, який розповідає про трагічну історію сім’ї Леся Дзвонаря на Буковині. Троє старших синів – Петро, Орест і Георгій – разом з батьком грають в невеличкому оркестрі, ходять в батраки до «господарів» та кохають одну дівчину – Дану. Вже зараз гірськими селищами ходять чутки, що незабаром сюди дістанеться «совіцька» влада. З появою Рад зникають прикордонні стовбури, але починається війна, а з нею – розбрат поміж Дзвонарів і трагічні, нечувані зміни.

Події фільму охоплюють 1937 – 1947 роки. Знятий 1970 року на кіностудії імені Довженка.

Фільм займає 8-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, який складений згідно з результатами опитування представників національної та міжнародної кінокритичної спільноти Національним центром Олександра Довженка.

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