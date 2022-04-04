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Опублікували дані мародерів, які пересилали награбоване в росію

Ольга Денисяка

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Опозиційні білоруські журналісти опублікували особисті дані російських військових, які оформляли доставку вкрадених в українців речей. Мародери відправляли додому награбований одяг, телевізори та навіть меблі. Про це йдеться в Телеграм «Беларускі Гаюн».

Більшість мародерів відправляли речі до Рубцовська в Алтайському краї.

Також награбоване надсилали до:

  • Гірника (Алтайський край),
  • Чити (Забайкальський край),
  • Залізногорська (Красноярський край),
  • Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область) ,
  • Уссурійська (Приморський край)
  • Біробіджана (Єврейська автономна область).

Лише за один день, 2 квітня, через кур’єрську службу CДЕК у Мозирі (Білорусь), окупанти оформили відправку більше 2 тонн речей.

Журнаілсти оприлюднили дані мародерів, які відправили найбільше речей:

  • Коваленко Євген Євгенович відправив до Рубцовська 450 кг. інструменти, музичні колонки, стіл, намет і так далі. Телефон: +79130213100
  • Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кг. запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
  • Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кг. інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
  • Сердцев Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кг. інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
  • Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кг. інструментів та речей. Телефон: +79133660555
  • Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кг. інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
  • Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кг. інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
  • Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кг. інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
  • Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг. інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
  • Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг. кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
  • Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кг. одягу. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович відправив у Гірник 60 кг. речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731
  • Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934

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