Над Волинню збили повітряну ціль

4 березня у Волинській області сили ППО збили повітряну ціль ворога. Уламки впали на населений пункт. Про це заявив у Телеграм голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За даними голови ОВА, жертв внаслідок падіня уламків немає. Зараз на місці працюють спеціалісти.

«Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів», – заявив Юрій Погуляйко.

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