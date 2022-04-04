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На Закарпатті прикрили канал втечі чоловіків за кордон

Андрій Котенський

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Житель Закарпаття за 20 тисяч євро виготовляв військовозобов’язаним чоловікам довідки для виїзду за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС України.

За даними правоохоронців, зловмисник налагодив схему виготовлення фіктивних документів військово-лікарської комісії, за допомогою яких військовозобов’язані чоловіки тікали з України.

«В рамках відкритого кримінального провадження встановлено, що злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень. За свої послуги зловмисник заробляв по 20 тисяч євро з кожного «клієнта». Слідчі дії тривають», – йдеться у повідомленні.

Організатора схеми викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, Служба безпеки України та Національної поліції України.

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