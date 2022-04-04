ОСТАННІ НОВИНИ

Меркель вважає правильним рішення не приймати Україну в НАТО у 2008

Ольга Денисяка

|

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського. Про це заявила в понеділок речниця Меркель на запит агентства DPA, пише Європейська правда.

«Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв’язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті», – сказала речниця.

Водночас, Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

«З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки», – додала речниця.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запросив колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб самим «побачити, до чого призвела політика поступок Росії».

Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів