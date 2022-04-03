Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоб побачити наслідки

Президент України запросив колишню канцлерку Німеччини Анґелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до Бучі, звільненої від російських окупантів, аби побачити наслідки відмови надавати Україні План дій членства НАТО у 2008 році. Відповідне запрошення європейським експосадовцям зробив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО в Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із «сірої зони» на сході Європи. Із «сірої зони» між НАТО й Росією. Із сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини.

За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була захована відмова приймати Україну в Альянс. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що, відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію. Зможуть переконати її поважати Україну й нормально жити поруч із нами», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, за 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і вісім років війни на Донбасі. А тепер бореться за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової.

«Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості. У якому б блоці чи поза блоком ми не були, ми розуміємо одне: ми маємо бути сильними. 14 років тому керівник Росії в Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни, як Україна. А ми доводимо, що є така країна. Була й буде», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також переконаний, що Україна обов’язково переможе в цій війні. Навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із посадами.