KRUTЬ запрошує на благодійний концерт у Львові на підтримку полку «Азов»

Співачка Марина Круть дасть благодійний концерт у Львові на підтримку полку «Азов», який героїчно обороняє Маріуполь від окупації рашистів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Благодійний виступ співачки, композиторки, поетеси і музикантки Марини Круть відбудеться у п’ятницю, 8 квітня, у LV Cafe jazz club (вул. Січових Стрільців, 3).

Концерт організовують в рамках проекту «Український Мистецький Фронт», а зібрані кошти передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення «Азов».

Марина родом із Хмельницького, де й перебуває зараз під час евакуації з Києва.

Виконавиця набрала популярності в 2020-му році, коли вийшла у фінал нацвідбору «Євробачення».

Квитки на подію продають при при вході до LV Café Jazz club. Вартість благодійного запрошення 500 грн.

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