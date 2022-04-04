Двоє львівських водіїв поїдуть на Міжнародний трамвайний чемпіонат  

Двоє львівських водіїв поїдуть у німецький Лейпциг на Міжнародний трамвайний чемпіонат «TRAM-EM – 2022». Цьогорічна подія буде присвячена війні в Україні. Для російських міст запрошення на цей захід скасували. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

На перегонах водіїв трамвая, які відбуватимуться 19-22 травня у Лейпцигу, від ЛКП «Львівелектротранс» свою професійну майстерність демонструватимуть Степан Поплавський та Ірина Козак.

«Степан Поплавський – перший водій трамвая, який освоїв низькопідлоговий п’ятисекційний трамвай «Електрон». І сьогодні він є основним вчителем та наставником для інших водіїв у трамвайному депо (і не лише Львова ).

Ірина Козак свою роботу любить понад усе. І з задоволенням ділиться цією любов’ю як інструктор для інших водіїв. Її мрія – освоїти керування «залізним птахом». Сама жартує, що панель керування трамваєм чимось схожа на прибори у літаку», – розповіли про колег у ЛКП «Львівелектротранс».

«Ми з великим співчуттям слідкуємо за жахливою війною у вашій країні. Нам сумно та ми приголомшені тим, що відбувається, і нам важко підібрати потрібні слова. Наші думки з вами та вашими родинами, і ми сподіваємося, що російська агресія скоро закінчиться…», – йдеться у спільному листі-запрошенні комітету Міжнародного трамвайного чемпіонату «TRAM-EM – 2022» за підписами генерального директора Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Пітера Мюллер-Маршхаузена та президента TRAM-EM Віланда Штумпфа.

Окремо організатори змагань наголосили: «Зверніть увагу, що запрошення для міст росії на цей захід скасовано. Наша подія буде присвячена війні у вашій країні з повною підтримкою України і буде заявою за мир і демократію».

Довідка

У 2022 році відзначатимуть 150-у річниці запуску трамваю в Лейпцигу. З цієї нагоди комунальне транспортне підприємство LVB (Лейпцизьке транспортне управління) буде приймати Міжнародний трамвайний чемпіонат «TRAM-EM – 2022».

Захід відбудеться одразу після Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу, щорічного міжнародного заходу щодо стратегічних питань перевезень за участю урядових інституцій, бізнесу, дослідників та громади.

З 2012 року Європейський чемпіонат водіїв трамваю зарекомендував себе як щорічна подія в Європі. Раз на рік найкращі водії зустрічаються, аби випробувати себе в різних дисциплінах та визначити переможця. Вперше такі змагання відбулися в Дрездені, також цей захід проходив у Відні, Брюсселі, Берліні, Санта-Крузі-де-Тенеріфе.

Європейський чемпіонат водіїв трамваю, який відбудеться в Лейпцигу, вперше пройде як світовий чемпіонат. Захід буде транслюватися у всьому світі за допомогою лайв-відеостріму.

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