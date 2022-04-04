Байден закликав судити путіна за воєнні злочини в Україні

Президент США Джо Байден закликав зібрати докази для притягнення до суду володимира путіна за воєнні злочини, пов’язані з вторгненням росії в Україну. Про це повідомляє CNBC.

«Він військовий злочинець», – сказав Байден про путіна після повідомлень про масові вбивства мирних жителів російськими військами в Бучі.

«Він жорстокий і те, що відбувається в Бучі, є обурливим, і всі це бачили. Я вважаю, що це військовий злочин… Він повинен понести відповідальність», – заявив Байден.

Байден також додав, що планує ввести додаткові санкції проти Росії і пообіцяв згодом повідомити деталі.

Як відомо, 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала публікуватися перша інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові (фото 18+). Мер Бучі повідомляв, що у братських могилах поховано близько 300 жителів міста.

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