Україна відбила ще сім атак окупантів

Впродовж неділі, 3 квітня, українські захисники успішно відбили 7 атак ворога та збили два літаки. Про це Львівському порталу повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Наші воїни сьогодні знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.

Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку.

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