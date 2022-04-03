Україна відбила ще сім атак окупантів

Впродовж неділі, 3 квітня, українські захисники успішно відбили 7 атак ворога та збили два літаки. Про це Львівському порталу повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
Наші воїни сьогодні знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.
Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку.
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Андрій Котенський