Не виставляйте себе дурнями, – Зеленський про ідею окремих нардепів змінити гімн України

Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував ініціативу окремих нардепів Верховної Ради змінити словами Державного гімну України. Про це повідомляє Львівський портал.

«Хочу сказати декілька слів тим депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. В мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, що у вас з’явилось моральне право змінювати слова гімну? Ви що видатні поети? Може, ви відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час прийшов такий, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цього і подібних законопроєктів варто було би взяти зброю в руки і відправитись на поле бою. Лише там щось зрозумієте. І якщо випадково за щось подібне проголосують, то мого підпису під таким законопроєктом не буде. Не витрачайте час», – сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 2 квітня.









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Зазначимо, що 30 березня нардепи від «Слуги народу» Іван Юнаков та Георгій Мазурашу зареєстрували на сайті ВРУ законопроєкт, яким пропонують змінити слова Державного гімну України. Вони вважають, що через війну, яку почала росія, зараз виникла потреба наповнити славень «новим змістом і характером».

«Прийняття проєкту Закону та викладення Державного гімну України в новій редакції ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захисту незалежності», – так вказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Ось як нардепи пропонують змінити Гімн України:

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Водночас ще один законопроєкт, який має на меті переписати слова гімну, зареєструвала 14 березня позафракційна депутатка Людмила Буймістер. Вона пропонує менш радикальні зміни, зокрема, заміну перших двох рядків на «Переможе Україна! І слава, і воля, бо нам, браття молодії, посміхнулася доля».

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