ОСТАННІ НОВИНИ

На концерті у Львові єврейський гурт збиратиме кошти для оборонців Маріуполя

Наталя Дуляба

|

У неділю, 3 квітня, з благодійним концертом у центрі Львова виступить гурт Derech, учасники якого є представниками місцевої єврейської громади. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Концерт розпочнеться о 17:30 год. у LV Cafe Jazz Club, що на вул. Січових Стрільців, 3. Тут гурт Derech зіграє клезмерську музику. Під час заходу, який відбуватиметься у межах Українського мистецького фронту, збиратимуть кошти для Збройних Сил України.

У закладі будуть розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який, можна зробити внесок українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО «Міжнародна Асоціація Мистців», далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення «Азов», що продовжує героїчно тримати оборону Маріуполя.

Також підтримати українських військових, зробивши пожертву через Приват24, можна за цим посиланням. PayPal – AfofUkraine.

Зазначимо, що «Derech» у перекладі з Івриту означає «шлях». Склад групи: Віктор Медведєв – гітара; Віталій Гульванський – рояль; Олександр Вілько – барабани; Юрій Гузеєв – бас.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів