На концерті у Львові єврейський гурт збиратиме кошти для оборонців Маріуполя

У неділю, 3 квітня, з благодійним концертом у центрі Львова виступить гурт Derech, учасники якого є представниками місцевої єврейської громади. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Концерт розпочнеться о 17:30 год. у LV Cafe Jazz Club, що на вул. Січових Стрільців, 3. Тут гурт Derech зіграє клезмерську музику. Під час заходу, який відбуватиметься у межах Українського мистецького фронту, збиратимуть кошти для Збройних Сил України.

У закладі будуть розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який, можна зробити внесок українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО «Міжнародна Асоціація Мистців», далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення «Азов», що продовжує героїчно тримати оборону Маріуполя.

Також підтримати українських військових, зробивши пожертву через Приват24, можна за цим посиланням. PayPal – AfofUkraine.

Зазначимо, що «Derech» у перекладі з Івриту означає «шлях». Склад групи: Віктор Медведєв – гітара; Віталій Гульванський – рояль; Олександр Вілько – барабани; Юрій Гузеєв – бас.

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