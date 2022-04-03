Митрополит Епіфаній: «Російський народ і його тиран прийшли, щоб знищити українців. Зупиніть і покарайте їх»

Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній про геноцид, який чинять російські окупаційній війська в Україні з подачі президента рф володимира путіна, та обов’язок світу негайно це зупинити й покарати:

«Мабуть, переважна більшість з вас вже чула та знає про вчорашнє сповіщення, безперечно, радісне для нас: завдяки мужнім захисникам України та з допомогою Божою вся Київщина очищена від присутності ворога, російські агресори були вигнані за її межі.

Водночас вчорашній день приніс нам і новини страшні, які повною мірою ще не здатні ми осмислити – у звільнених містах і селах північної Київщини, в Ірпені, в Бучі, в Гостомелі та в інших, ще донедавна квітучих і затишних куточках нашого краю, знайдені тіла численних жертв російського насильства. Вбиті мирні мешканці лежать біля своїх домівок та в братських могилах. Люди зі зв’язаними руками. Чоловіки, жінки, діти. Ті, хто намагався врятуватися втечею і хто залишався у своїх оселях. Сотні, а, можливо, навіть тисячі невинних за кілька тижнів російської окупації були закатовані. До цього не могла спонукати жодна військова необхідність, адже мирні мешканці не становили загрози окупантам.

Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Росіяни прийшли не звільнити українців. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в містах і селах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донбасу, південної України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує, та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби «звільнити» Україну від українців. Вони продовжують ту чорну, диявольську справу, яку чинили війська царя Петра, що вирізали і спалили Батурин. Вони роблять те саме, що російсько-більшовицькі банди, які пролили ріки крові під час так званого «червоного терору». Вони – продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій та Голодомору-геноциду, що були сплановані в тому самому криваво-красному Кремлі для знищення українського народу.

Тому від імені мільйонів наших вірних, від імені нашого стражденного народу, від імені зґвалтованих, закатованих, розстріляних російськими загарбниками, кров яких волає до Неба, ми знову і знову підносимо голос, звертаючись до міжнародного співтовариства: зробіть негайно, невідкладно все, щоби зупинити і покарати тирана та державу, яка стала в його руках знаряддям геноциду українського народу. Ви маєте силу, ви маєте зброю, ви маєте моральний обов’язок зробити це, допомогти українському народу захиститися – і захистити вас! Захистити саму людяність!

На завершення хочу ще раз звернутися до тих, хто ще досі, на жаль, не зрозумів правди чи не хоче зрозуміти її: ідеологія «русского міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини. Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом із підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу.

Засудити ці злочини, засудити порушення законів людських і Божих – не просто право, але моральний обов’язок всякої людини, а особливо – православних християн. Адже йдеться не про обговорення тонкощів канонічного права, богословські суперечники чи історичні дискусії. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря: відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!

Вчора ми підносили молитви за спокій всіх, від віку спочилих, а особливо за спокій душ наших загиблих захисників та вбитих росіянами мирних мешканців. Сьогодні, згадуючи жахливі свідчення злочинів у Маріуполі, в Бучі, в Ірпені та інших ще донедавна мирних куточках України, ми знову просимо для загиблих Царства Небесного і блаженного упокоєння в оселях праведників».

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