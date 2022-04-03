Львівщина отримала чотири «швидкі» від Литви

Львівщина отримала чотири сучасні автомобілі швидкої допомоги від Литовського Сейму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Представники Сейму Литви прибули на Львівщину, аби особисто передати карети «швидкої». Автомобілі оснащені всім необхідним обладнанням, аби надавати невідкладну допомогу, проводити реанімаційні заходи.

«Ми підтримуємо Україну, наші серця б’ються разом з вами, адже ви захищаєте всю Європу. Ця війна – це наша війна теж, цей фронт – це фронт всього демократичного світу. Тут вирішується майбутнє Європи. Майже кожен в Литві хоче допомогти. Надсилають гроші на фонди, тоді фонди можуть купити авто і скеровувати сюди. Багато волонтерів самі сюди везуть машини, бронежилети тощо. Важливо, що підтримка України є не тільки на рівні держави, адже кожна людина у Литві хоче чимось допомогти. У Литві 100% підтримка України», – відзначив Віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

Це лише невелика частина допомоги для України від Литви. До прикладу, литовський Фонд Blue and Yellow раніше передав Україні сотню джипів. Литва і надалі продовжуватиме допомагати Україні і закликає це робити інші країни.

Очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький подякував за надані «швидкі» та за підтримку, яку демонструє не лише влада Литви, а й весь її народ.

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