Командири ворожих дивізій відмовляються воювати в Україні, – зведення Генштабу

Військовослужбовці рф, а також частина командирів відмовляються воювати в Україні. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому на Facebook.

За даними Генштабу, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

«Особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4-ої військової бази зі складу 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їхнє повернення до пунктів постійної дислокації», – вказано у повідомленні.

Для поповнення втрат особового складу російське керівництво агітує цивільне населення вступати до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Російські окупанти продовжують систематично порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Війська рф продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

На території Донецької та Луганської областей українські захисники за минулу добу відбили шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу уразили 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

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