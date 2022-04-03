За добу українська ППО знищила 8 ворожих цілей

Протягом 2 квітня українські захисники знищили 8 ворожих цілей у небі, серед них – два літаки і гелікоптер. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Так, протягом доби 2 квітня українська протиповітряна оборона знищила 8 російських цілей:

2 літаки (попередньо – винищувачі-бомбардувальники Су-34);

1 вертоліт;

1 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.

Також ударна авіація продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

Нагадаємо, у війні проти України росія вже втратила 17 800 військових, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк, 1776 бойових броньованих машин та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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