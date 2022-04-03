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Експрокурорка трибуналу ООН закликає видати ордер на арешт путіна

Наталя Дуляба

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Колишня прокурорка трибуналу ООН Карла дель Понте, котра виступала у справах геноциду в Руанді та Югославії, закликала видати ордер на арешт російського президента володимира путіна. Про це вона заявила в інтерв’ю Le Temps, пише Уніан.

Карла дель Понте назвала главу Кремля «воєнним злочинцем», якого треба негайно притягнути до кримінальної відповідальності за воєнні злочини. З цією метою вона закликала своїх колег видати ордер на арешт путіна.

«Це єдиний існуючий інструмент, який дозволяє арештувати винуватця у воєнному злочині і віддати його під трибунал. Видача ордеру не означає, що його арештують: якщо він залишиться у Росії, це ніколи не станеться. Проте він не зможе покинути країну, і це вже буде важливим сигналом того, що проти нього виступають», – сказала прокурорка.

За її словами, слідство має знайти докази, які викриватимуть високопоставлених політичних і військових керівників.

Проте у правоохоронців можуть виникнути складнощі, щоб дістатися верхівки ієрархічного ланцюга. Тоді слідство має встановити, хто віддавав накази і планував злочини.

Як писав Львівський портал, 16 березня суд у Гаазі постановив, щоб росія негайно припинила війну проти України. Водночас судді відкинули пропагандистську тезу росіян, якою вони спекулювали перед вторгненням про нібито «геноцид» російськомовних на Донбасі. У цій справі рф відмовилася захищатися.

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Фото – з відкритих джерел, відео – YouTube Віталій Портников

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