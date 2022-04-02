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У Львові затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Анастасія Диняк

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Правоохоронці Львова затримали чоловіка, який перебував у розшуку за подвійне вбивство. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У суботу, 2 квітня, на вулиці Сихівській у Львові поліцейські затримали чоловіка. Зловмисником виявився 31-річний мешканець Миколаївської області. Чоловік підозрюється у подвійному вбивстві (ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Незабаром його передадуть правоохоронцям Миколаївщини.

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