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Подоляк розповів про «план Б» росіян на сході і півдні України

Наталя Дуляба

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Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що «план Б» росіян полягає в тому, щоб закріпитися на сході України і суттєво знизити свої втрати, але Україна має не дозволити їм цього зробити. Про це пише Українська правда.

«Деякі країни-партнери вважали, що росіяни так і будуть їздити по нашій країні місяцями, а ми повинні їх бити та палити масово. І тим самим знизити суттєво боєздатність росіян. Але самі росіяни зараз хочуть зробити передислокацію і спробувати (спробувати!) закріпитись на півдні і сході. Бо в них немає сил для чогось іншого. Так-от їхній «план Б» – закріпитись на сході, поставити ППО і тяжку зброю, окопатись, суттєво знизити свої втрати», – сказав Михайло Подоляк.

«Дуже погана для нас чужа стратегія. І наше завдання – не дозволити їм цього зробити. Для чого партнери мають допомогти нам з важкою зброєю. Ось ключові тези: не дати росіянам перейти до «плану Б», не дати їм окопатись, отримати важку артилерію і максимально жорстко їх вибити», – додав він.

Подоляк також заявив про «дурість інтерпретаторів» його попередньої заяви про те, що Росія піде з усіх територій України, крім сходу і півдня, де спробує окопатися і диктувати свої умови.

«Які можуть бути домовленості і які розміни (півдня і Донбасу на Київ та північ – ред.)? Що за збочені фантазії в адептів одної політичної секти, що зараз явно вмирає… Як же дістає подібне невігластво і дурість вже», – обурився він.

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