На Львівщину привезли евакуйованих мешканців Маріуполя

Львівщина прийняла евакуйованих мешканців Маріуполя. Людям надають медичну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили в Облдержадміністрації.

У лікарнях Львівської області знаходяться десятки маріупольців. Стан людей середньої тяжкості, багато з осколковими пораненнями рук і ніг. Евакуйовані були в дорозі близько 36 годин.

«Всі медикаменти є. Пацієнти отримують усю необхідну медичну допомогу та консультації суміжних спеціалістів», – зазначив керівник одного з медзакладів.

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