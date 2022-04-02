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Італія готова виступати гарантом нейтралітету України, – МЗС

Наталя Дуляба

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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова виступити гарантом нейтралітету України. Про це він сказав після зустрічі в Баку зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, пише Європейська правда з посиланням на La Repubblica.

«Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу. Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир’я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України», – сказав італійський дипломат.

Після переговорів 29 березня у Стамбулі представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Глава фракції «Слуга народу», член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Детальніше про пропозиції України щодо миру і нової системи гарантій безпеки для держави читайте у статті Львівського порталу «Ціна миру. На що готова піти Україна».

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