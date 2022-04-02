Гуманітарними коридорами евакуювали ще понад 4200 українців

У суботу, 2 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати ще 4217 мирних українців, 1263 із них – з Маріуполя і Бердянська. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Офіс президента України.

2 квітня в Україні евакуювали 4217 людей:

гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1263 особи. З них 765 осіб із – Маріуполя та 498 мешканців міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

уже пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів із Бердянська, які перевозять маріупольців. Це понад 300 осіб.

у Луганській області вдалося евакуювати 2650 людей із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.

Нагадаємо, на 2 квітня в Україні погодили загалом сім гуманітарних коридорів.

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