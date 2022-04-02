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Де можна отримати е-квитки «ЛеоКарт»: адреси

Анастасія Диняк

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Від початку війни у Львові скоротили кількість пунктів видачі електронних пільгових карток «ЛеоКарт». Наразі в місті працює 10 з них. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Подати документи можна у 8 пунктах. Отримати е-квиток – у 9.

Перелік:

  • Центр обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10 (прийом, видача), пн – чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 16:45, перерва 13:00 – 13:45;
  • ЦНАП на пр. Червоної Калини, 72А (прийом, видача), пн – чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:30 і 15:00 – 15:30;
  • ЦНАП на вул. К. Левицького, 67 (прийом, видача), пн – чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:30 і 15:00 – 15:30;
  • ЦНАП на вул. Виговського, 32 (прийом, видача), пн – чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:30 і 15:00 – 15:30;
  • ЦНАП на вул. Хвильового, 14А (прийом, видача), пн – чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:30 і 15:00 – 15:30;
  • ЦНАП на вул. Шевченка, 374 (прийом), пн – чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:30 і 15:00 – 15:30;
  • ЛКП «Варшавське» на вул. Варшавська, 64 (прийом, видача), пн – чт. 08:00 – 17:00, пт. 8:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:45;
  • ЛКП «Рясне» на вул. Шевченка, 350А (видача), пн – чт. 08:00 – 17:00, пт. 8:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:45;
  • ЛКП «Левандівка» на вул. Широка, 86Б (прийом, видача),пн – чт. 08:00 – 17:00, пт. 8:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:45;
  • ЛКП «Сигнівка» на вул. Дозвільна, 1 (видача), пн – чт. 08:00 – 17:00, пт. 8:00 – 16:00, перерва 12:00 – 12:45.

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