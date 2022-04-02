Американський актор Шон Пенн закликав іноземних мільярдерів допомогти Україні з озброєнням

Американський актор Шон Пенн попросив мільярдерів світу придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію. Про це йдеться на Twitter-сторінці актора.

Актор закликав мільярдерів зібрати 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

Також Пенн наголосив, що це найкраща допомога, адже українські пілоти зможуть опанувати управління літаками приблизно за три тижні.

Крім того, він запропонував придбати системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.

«Один мільярдер міг би покласти кінець війні в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, нещодавно командування ПС ЗСУ повідомило, що наразі найбільша потреба для українських військових – винищувачи четвертого покоління F-15 i F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками.

Також додамо, що Шон Пенн й раніше активно підтримував Україну. Актор пообіцяв публічно знищити свою статуетку «Оскар» і закликав до бойкоту церемонії, якщо Американська кіноакадемія не запросить виступити президента України Володимира Зеленського.

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